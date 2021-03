**Covid: Gori, ‘piano Lombardia prevede 60% vaccinati, incomprensibile 38% Bergamo** (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – “Il piano vaccinale presentato da Regione Lombardia prevede che sia vaccinato il 60% della popolazione. Risulta quindi incomprensibile perché la previsione per la provincia di #Bergamo si fermi a 417mila persone, pari al 38%. Se si tratta di un errore, va immediatamente corretto”: lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – “Il piano vaccinale presentato da Regioneche sia vaccinato il 60% della popolazione. Risulta quindiperché la previsione per la provincia di #Bergamo si fermi a 417mila persone, pari al 38%. Se si tratta di un errore, va immediatamente corretto”: lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

