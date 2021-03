Covid Brasile, record di morti in 24 ore: sono 1910 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Brasile ha registrato oggi un nuovo triste record di morti per il Covid-19, ben 1.910 decessi, che portano il totale a 259.271. Il dato odierno supera il precedente record, raggiunto ieri con 1.641 morti. I nuovi contagi sono 71.704, su un totale di oltre 10,7 milioni di persone infettate dall’inizio della pandemia. Il Brasile, dove la vaccinazione è iniziata a gennaio, è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. A Manaus il sistema sanitario è al collasso, ma anche altre città come Sao Paulo rischiano altrettanto a breve. Negli Stati meridionali di Santa Caterina e Rio Grande del Sul gli ospedali sono pieni e per i morti vengono usati camion frigo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilha registrato oggi un nuovo tristediper il-19, ben 1.910 decessi, che portano il totale a 259.271. Il dato odierno supera il precedente, raggiunto ieri con 1.641. I nuovi contagi71.704, su un totale di oltre 10,7 milioni di persone infettate dall’inizio della pandemia. Il, dove la vaccinazione è iniziata a gennaio, è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. A Manaus il sistema sanitario è al collasso, ma anche altre città come Sao Paulo rischiano altrettanto a breve. Negli Stati meridionali di Santa Caterina e Rio Grande del Sul gli ospedalipieni e per ivengono usati camion frigo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : Covid, disastro Brasile: nuovo record di morti, colpa della «variante di Manaus» - repubblica : Brasile, l'incubo della variante Covid che infetta due volte: Secondo i centri clinici di Manaus, la P1 è due volte… - fisco24_info : Covid Brasile, record di morti in 24 ore: sono 1910: Nuovo triste traguardo per il Paese: 71.704 i nuovi contagi… - BortesiBortesi : Covid: Bolsonaro contro lockdown, 'basta piagnistei, uscite' - Ultima Ora - ANSA Ma questo è un definente il 3 marz… - Asgard_Hydra : Covid-19, in Brasile l'emergenza non è mai stata così critica - Wired -