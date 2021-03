Bimbo ucciso di botte, resta in carcere la mamma (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rimane in carcere la mamma di Giuseppe, il Bimbo di 7anni massacrato di botte il 27 gennaio 2019 nella sua casa di Cardito da Tony Essobti Badre, compagno di Valentina Casa, mamma del piccolo Giuseppe. Oggi è stata rigettata, dalla terza sezione della Corte di Assise di Napoli, l’istanza di sostituzione della misura cautelare del carcere presentata dai legali della donna. Per questo efferato delitto che ha sconvolto la comunità e l’Italia intera, i due sono stati condannati dalla terza Corte di Assise di Napoli, lo scorso novembre: Valentina Casa a 6 anni di reclusione, Essobti Badre all’ergastolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rimane inladi Giuseppe, ildi 7anni massacrato diil 27 gennaio 2019 nella sua casa di Cardito da Tony Essobti Badre, compagno di Valentina Casa,del piccolo Giuseppe. Oggi è stata rigettata, dalla terza sezione della Corte di Assise di Napoli, l’istanza di sostituzione della misura cautelare delpresentata dai legali della donna. Per questo efferato delitto che ha sconvolto la comunità e l’Italia intera, i due sono stati condannati dalla terza Corte di Assise di Napoli, lo scorso novembre: Valentina Casa a 6 anni di reclusione, Essobti Badre all’ergastolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Bimbo ucciso: rigettata istanza scarcerazione per la madre La Repubblica Bimbo ucciso di botte, resta in carcere la mamma Napoli – Rimane in carcere la mamma di Giuseppe, il bimbo di 7anni massacrato di botte il 27 gennaio 2019 nella sua casa di Cardito da Tony Essobti Badre, compagno di Valentina Casa, mamma del piccolo ...

Bimbo ucciso: rigettata istanza scarcerazione per la madre E' stata rigettata, dalla terza sezione della Corte di Assise di Napoli, l'istanza di sostituzione della misura cautelare del carcere presentata dai legali di Valentina Casa, la mamma del piccolo Gius ...

