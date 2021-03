Beautiful | anticipazioni 5 marzo | Hope spiazzata da Thomas con Zoe

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 marzo 2021): la soap continua con grandi sviluppi, che ora vi raccontiamo. Liam continua a voler convincere Steffy su Zoe Liam vuole fare in modo che la sua ex moglie interceda per far riammettere Zoe alla Forrester Creations per controllare: riuscirà nell’intento.vedecon Zoe e …ha vistobaciare Zoe ed è rimasta senza parole: il giovane vuole riprendere a frequentare la Buckingham, ma sarà sincero? Prossimecontro Steffy a causa di Zoe La settimana con “” finirà con Eric e Ridge che diranno a Steffy di aver pensato ad una sfilata ...