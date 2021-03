Astra Zeneca, Italia primo paese UE ad aver bloccato export (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Italia ha chiesto il blocco di 250.000 dosi di vaccino anti-covid AstraZeneca destinati all'Australia. L’Italia blocca esportazione dosi vaccino AstraZeneca su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) L'ha chiesto il blocco di 250.000 dosi di vaccino anti-coviddestinati all'Australia. L’blocca esportazione dosi vaccinosu Notizie.it.

