Annjeanette Whaley | Vite al limite | oggi è irriconoscibile

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021)sarà protagonista dialstasera su Real Time a partire dalle 21.20. La donna racconterà la sua complicata storia.Torna anche stasera il programma che ci parla dei problemi di persone estremamente obese, costrette a dover affrontare percorsi in ripida salita per cercare di tornare a vivere e a godersi la beata normalità. Il pubblico segue sempre con grande empatia per cercare di capire meglio le dinamiche che riguardano non solo l’obesità ma in generale la vita di persone che hanno trovato ostacoli davanti a loro. Necessariamente anche questa puntata del programma ci offrirà degli spunti di riflessione e che potrebbero insegnarci qualcosa di prezioso da applicare anche in altri contesti. Pubblicato da ...