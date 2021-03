Alfonso Signorini svela chi vorrebbe nel cast del GF Vip 6 (Di giovedì 4 marzo 2021) Le parole di Alfonso Signorini La quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, si è appena conclusa, e quest’anno il successo per Mediaset è stato pazzesco. Alfonso Signorini ha infatti soddisfatto a pieno le aspettative dell’azienda, e con quasi 6 mesi di programma e più di 40 puntate, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 4 marzo 2021) Le parole diLa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, si è appena conclusa, e quest’anno il successo per Mediaset è stato pazzesco.ha infatti soddisfatto a pieno le aspettative dell’azienda, e con quasi 6 mesi di programma e più di 40 puntate, L'articolo proviene da Novella 2000.

3Finalisti : Il prossimo anno condurra il Grande Fratello Vip per la 3° volta Alfonso Signorini papabili opinionisti Pupo e Tomm… - Vale06060719 : E noi approviamo caro Alfonso signorini.... non c’è paragone tra te e lui!! Tommy tutta la vita! #tzvip - FilmNewsItaly : Alfonso Signorini: per il prossimo GF Vip vorrebbe Rocco Casalino - ilapazzagioia : Oggi scopriamo che Carolina è il secondo nome di Alfonso Signorini. - Falsaaah : Ciao Alfonso Signorini come puoi vedere “Tommaso non ha molta influenza sui social” #tzvip -