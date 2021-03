Trofeo Laigueglia | assolo di Mollema Bernal secondo

1canalesport : Ciclismo: Trofeo Laigueglia, vince Bauke Mollema con una fuga solitaria - KidHansRuedi4 : RT @CycleSportMag: Bauke Mollema solos to victory in Trofeo Laigueglia - Ciclismoafondo_ : Bauke Mollema conquista un trepidante Trofeo Laigueglia. - ActuCyclisme365 : #cyclisme Cyclisme - Trofeo Laigueglia - Bauke Mollema remporte le Trofeo Laigueglia - Gazzetta_it : Trofeo #Laigueglia, assolo di Mollema. #Bernal in evidenza, è secondo -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Laigueglia

Bauke Mollema ha vinto l'edizione numero 58 del(202 km con partenza e arrivo nella cittadina ligure) che ha aperto la stagione del ciclismo professionistico in italia. Succede nell'albo d'oro al compagno di squadra Giulio Ciccone,...Bauke Mollema è il vincitore dell'edizione 2021 del. L'olandese della Trek - Segafredo si è aggiudicato la corsa in solitaria, dopo un attacco a 17 chilometri dalla conclusione. Per lui si tratta della seconda vittoria stagionale dopo ...Emozioni per la classicissima ligure che inaugura il 2021 dei pedali. Sette i bresciani al via, nessuno in evidenza ...LAIGUEGLIA - L'olandese Bauke Mollema (Trek Segafredo) ha vinto per distacco, con un'azione solitaria, il Trofeo Laigueglia 2021. Si tratta di un vincitore prestigioso per la corsa in linea che tradiz ...