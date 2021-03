Sanremo 2021 | il secondo quadro di Achille Lauro è un omaggio a Mina

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla tuta metallizzata al tailleur ciano, dal capello turchino alla trecciona rossa e ordinata che fa molto Anna Shirley ma che, in realtà, è un tributo a Mina, donna dal vero animo Rock’N Roll. Per il secondo quadro che sceglie di proporre tra i led sempre accesi del Teatro Ariston, Achille Lauro assume una nuova identità e racconta un nuovo capitolo della storia: quello del «sacro vincolo del godimento», perché «godere è un obbligo Dio benedica chi gode». A scortarlo al Festival di Sanremo, stavolta, ci sono Claudio Santamaria e Francesca Barra che, tra twist e movimenti sensuali, suggellano l’unione con un bacio che, in tempi di Covid in televisione, non è mai scontato.

