Quindi Ibrahimovic è Dio e Achille Lauro è blasfemo? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Boomer di tutto il mondo unitevi e scandalizzatevi: Achille Lauro ha ‘citato’ la Madonnina di Civitavecchia e le sue lacrime di sangue sul palco di Sanremo 2021. Accidenti, che blasfemia. Però, grandi applausi per Zlatan Ibrahimovic per la sua apparizione – compassata e ingessata, essendo un calciatore e non un conduttore – che ha riportato sul palco dell’Ariston il suo classico cliché del semi-Dio. Anzi, del Dio sceso in terra. La 71^ edizione del Festival della Canzone italiana non poteva che partire tra le polemiche e, come da tradizione, la prima serata ha già portato in auge un’inutile discussione social su Achille Lauro blasfemo. LEGGI ANCHE > C’è Sanremo anche su Clubhouse Partiamo dai fatti: intorno alla mezzanotte, il cantautore nato a Verona (ma cresciuto a Roma) sale sul ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Boomer di tutto il mondo unitevi e scandalizzatevi:ha ‘citato’ la Madonnina di Civitavecchia e le sue lacrime di sangue sul palco di Sanremo 2021. Accidenti, che blasfemia. Però, grandi applausi per Zlatanper la sua apparizione – compassata e ingessata, essendo un calciatore e non un conduttore – che ha riportato sul palco dell’Ariston il suo classico cliché del semi-Dio. Anzi, del Dio sceso in terra. La 71^ edizione del Festival della Canzone italiana non poteva che partire tra le polemiche e, come da tradizione, la prima serata ha già portato in auge un’inutile discussione social su. LEGGI ANCHE > C’è Sanremo anche su Clubhouse Partiamo dai fatti: intorno alla mezzanotte, il cantautore nato a Verona (ma cresciuto a Roma) sale sul ...

lamelasulweb : RT @salines_simone: Zlatan #Ibrahimovic donerà il compenso da 250.000€ per la presenza a #Sanremo2021 in beneficenza. Molti diranno 'grazie… - AMinghetti : RT @salines_simone: Zlatan #Ibrahimovic donerà il compenso da 250.000€ per la presenza a #Sanremo2021 in beneficenza. Molti diranno 'grazie… - BarDalCT : RT @salines_simone: Zlatan #Ibrahimovic donerà il compenso da 250.000€ per la presenza a #Sanremo2021 in beneficenza. Molti diranno 'grazie… - TOSADORIDANIELA : RT @salines_simone: Zlatan #Ibrahimovic donerà il compenso da 250.000€ per la presenza a #Sanremo2021 in beneficenza. Molti diranno 'grazie… - artvklaus : RT @salines_simone: Zlatan #Ibrahimovic donerà il compenso da 250.000€ per la presenza a #Sanremo2021 in beneficenza. Molti diranno 'grazie… -