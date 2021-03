Papu Gomez e la Copa del Rey contro il Barcellona: “Speriamo che Messi non sia in giornata…” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alejandro Papu Gomez è pronto alla sua prima finale con la maglia del Siviglia. Questa sera, la squadra di Lopetegui sfiderà il Barcellona nella gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey con un vantaggio importante dovuto al 2-0 maturato all'andata. L'ex Atalanta ha parlato ai microfoni di ABC Sevilla in vista della gara.Siviglia, Gomez vuole la finalecaption id="attachment 1086127" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Se siamo arrivati qui e siamo ad un passo dalla finale è merito dei miei compagni che hanno dato tutto per arrivare a questo turno", ha spiegato Papu Gomez. "Io ho preso parte ai quarti di finale e ho partecipato alla semifinale d'andata, ma c'è ancora uno step da fare per arrivare alla finale. Manca ancora un passo. Sappiamo che ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alejandroè pronto alla sua prima finale con la maglia del Siviglia. Questa sera, la squadra di Lopetegui sfiderà ilnella gara di ritorno della semifinale didel Rey con un vantaggio importante dovuto al 2-0 maturato all'andata. L'ex Atalanta ha parlato ai microfoni di ABC Sevilla in vista della gara.Siviglia,vuole la finalecaption id="attachment 1086127" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Se siamo arrivati qui e siamo ad un passo dalla finale è merito dei miei compagni che hanno dato tutto per arrivare a questo turno", ha spiegato. "Io ho preso parte ai quarti di finale e ho partecipato alla semifinale d'andata, ma c'è ancora uno step da fare per arrivare alla finale. Manca ancora un passo. Sappiamo che ...

