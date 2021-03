(Di mercoledì 3 marzo 2021)falso. Matteol’europeista e filoamericano è lo stesso che loda il vaccino russoV e il suo amico ungherese Viktor? Delle due l’una, una scelta va fatta. E a giudicare dalle ultime mosse il leader della Lega ha le idee chiare. Questo mercoledì si è aperto con una notizia non da poco. Il Partito popolare europeo (Ppe) ha messo alla finestrae la delegazione di Fidesz con una modifica del regolamento del gruppo parlamentare. Lui è uscito dalla porta, annunciando l’addio alla famiglia popolare (per ora solo al gruppo) con una lettera al vetriolo al leader bavarese Manfred Weber. Fuoriusciti i sovranisti magiari, si apre uno spioncino per una prossima membership della Lega nel Ppe. Sarebbe il coronamento di un lavorìo lungo più di un anno del ...

evagiovannini : Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA… - formichenews : Orban e Sputnik V, il doppio passo (indietro) di Salvini L'articolo di Mattia Soldi - Cede66De : RT @evagiovannini: Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA. Do… - giammari59 : RT @evagiovannini: Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA. Do… - kid_a1978 : RT @evagiovannini: Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA. Do… -

Ultime Notizie dalla rete : Orban Sputnik

Del resto,è stato anche il primo capo di governo a muoversi in autonomia da Bruxelles sui vaccini, fin dall'inizio: sono mesi che l'Ungheria sperimenta sia il vaccino russoche il ...L'Ungheria di Viktorè, di fatto, da tempo fuori dall'Europa in tante cose. Lo è, ad esempio, da quando (nei mesi '... quando ha dato il via libera all'arrivo in Ungheria del vaccino russo...I dodici europarlamentari di Orban lasciano il Partito popolare europeo. Il divorzio si è consumato questa mattina, dopo che il gruppo ha ...L’approvazione della contestata riforma delle regole interne sulle sospensioni, scatena la mossa a “effetto immediato” annunciata dal leader di Fidesz.