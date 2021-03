Online Reference, la nuova app per valutare la qualità di rete di impresa (Di mercoledì 3 marzo 2021) valutare la qualità della propria rete di impresa compilando un semplice questionario suddiviso per aree tematiche, e ottenere subito un report digitale, semplice e accessibile. E’ nata la web app ‘Reference’ il primo modello di valutazione qualitativa delle reti di impresa per aiutare imprenditori e manager aziendali a far emergere il valore aggiunto dei loro rapporti di rete. L’annuncio giunge alla conclusione del progetto ‘Reference-valuta la qualità della tua rete’ di Fondirigenti, il più importante fondo interprofessionale per la formazione dei manager, promosso da Confindustria e Federmanager, e realizzato da Retimpresa Servizi, società di Retimpresa, l’agenzia di Confindustria ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021)ladella propriadicompilando un semplice questionario suddiviso per aree tematiche, e ottenere subito un report digitale, semplice e accessibile. E’ nata la web app ‘’ il primo modello di valutazione qualitativa delle reti diper aiutare imprenditori e manager aziendali a far emergere il valore aggiunto dei loro rapporti di. L’annuncio giunge alla conclusione del progetto ‘-valuta ladella tua’ di Fondirigenti, il più importante fondo interprofessionale per la formazione dei manager, promosso da Confindustria e Federmanager, e realizzato da RetServizi, società di Ret, l’agenzia di Confindustria ...

