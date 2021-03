Lo Stato Sociale | chi sono Età | altezza | fidanzate e peso dei cantanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Loè un gruppo musicale italiano famoso per il brano lanciato a Sanremo 2018 “Una vita in vacanza”. La band si è formata nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, tutti e tre, all’epoca, dj di Radio Città Fujiko a Bologna e nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Dopo diverse date live in giro per l’Italia, grazie anche alla collaborazione dell’amico Paolo Torreggiani (My Awesome Mixtape), pubblicano il primo Ep “Welfare Pop” che gli permette di realizzare oltre novanta date in giro per lo stivale. “Amore ai tempi dell’Ikea”, secondo Ep della band, viene pubblicato nell’aprile del 2011 e sancisce l’ingresso nel roster della concittadina etichetta Garrincha Dischi fondata da Matteo Romagnoli.Nel 2013, a un anno dalla prima pubblicazione, Turisti ...