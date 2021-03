LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: Mollema vince in solitaria, Bernal protagonista (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 In top-10 troviamo anche Andrea Vendrame ottavo e Lorenzo Rota decimo. 16.02 Egan Bernal ha vinto la volata per il secondo posto. Terzo posto per Vansevenant, Ciccone quinto. 16.00 BAUKE Mollema vince IL Trofeo Laigueglia 2021! 15.58 Mollema ha scollinato Capo Mele, tre chilometri al traguardo. 15.57 Vansevenant ha provato lo scatto, ma gli altri inseguitori hanno chiuso. 15.56 Iniziano gli scatti dietro e il vantaggio di Mollema sta raggiungendo i 40?. 15.55 Gli inseguitori di Mollema si guardano. 15.54 30? per Mollema a 5 chilometri dalla fine. 15.53 Sale a 24? il vantaggio di Mollema. Ormai è fatta per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 In top-10 troviamo anche Andrea Vendrame ottavo e Lorenzo Rota decimo. 16.02 Eganha vinto la volata per il secondo posto. Terzo posto per Vansevenant, Ciccone quinto. 16.00 BAUKEIL! 15.58ha scollinato Capo Mele, tre chilometri al traguardo. 15.57 Vansevenant ha provato lo scatto, ma gli altri inseguitori hanno chiuso. 15.56 Iniziano gli scatti dietro e il vantaggio dista raggiungendo i 40?. 15.55 Gli inseguitori disi guardano. 15.54 30? pera 5 chilometri dalla fine. 15.53 Sale a 24? il vantaggio di. Ormai è fatta per il ...

zazoomblog : LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: grande spettacolo in gara. 25 chilometri all’arrivo - #Trofeo #Laigueglia… - pariswheels : RT @Tiz_CyclingLive: Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian) - kibria01736 : Trofeo Laigueglia 2021 Live Stream,,,, Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian)????? ???Go Live??… - kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian) - Tiz_CyclingLive : Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian) -