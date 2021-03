(Di mercoledì 3 marzo 2021), la principale piattaforma globale di streaming sportivo, annuncia l’ingresso dinel Consiglio di amministrazione in qualità di. Con oltre tre decenni di esperienza dirigenziale nel settore dei media,fornirà una direzione strategica al team di leadership diha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi in passato: è statoDirect-to-Consumer e International presso The Walt Disney Company. Lì, ha lanciato e gestito le attività di streaming della società, tra cui Disney+, Hulu, ESPN+ e Hotstar, oltre a supervisionare le vendite pubblicitarie globali, le vendite di contenuti e dei...

StampaFin : Kevin Mayer nominato presidente di Dazn Group. John Skipper passa ad occuparsi di Meadowlark Media Dazn Group, la… - Primaonline : Kevin Mayer nominato presidente di Dazn Group. John Skipper passa ad occuparsi di Meadowlark Media… - MCapisani : RT @classcnbc: DAZN NOMINA UN NUOVO PRESIDENTE Sarà Kevin Mayer a prendere le redini di @dazngroup Il top manager ideatore del servizio s… - sportli26181512 : #Media #Notizie Kevin Mayer nominato presidente di Dazn Group: DAZN Group, la principale piattaforma globale di str… - classcnbc : DAZN NOMINA UN NUOVO PRESIDENTE Sarà Kevin Mayer a prendere le redini di @dazngroup Il top manager ideatore del s… -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Mayer

Calcio e Finanza

Skipper rimane in cda e diventa consulente strategico . 'Dazn Group, la principale piattaforma globale di streaming sportivo, annuncia l'ingresso dinel cda in qualita' di presidente'. Cosi' in una nota la piattaforma tv, aggiungendo che 'con oltre tre decenni di esperienza dirigenziale nel settore dei media,fornira' una ......per le altre 3 partite e l'Assemblea di Lega domani potrebbe dire sì alla storica svolta di cedere i diritti alla piattaforma su streaming che nel frattempo ha annunciato l'ingresso di...Dazn Group, la piattaforma globale di streaming sportivo, annuncia l'ingresso di Kevin Mayer nel Consiglio di amministrazione in qualità di Presidente. Kevin Mayer Con oltre tre decenni di esperienza ...DAZN Group, la principale piattaforma globale di streaming sportivo, annuncia l’ingresso di Kevin Mayer nel Consiglio di amministrazione in qualità di Presidente. Con oltre tre decenni di esperienza d ...