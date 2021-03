Google, stop a vendita annunci pubblicitari in base alla navigazione web (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Google ha annunciato che interromperà la vendita di annunci pubblicitari in base alla navigazione degli utenti sul web. Il Wall Street Journal ha riportato che Alphabet non utilizzerà e non investirà più in tecnologie di tracking, il sistema che identifica gli utenti internet mentre si muovono da un sito all’altro, e si orienterà verso strumenti per la tutela della privacy degli utenti, come l’anonimizzazione o l’aggregazione dei dati. In un post sul suo blog, Google ha spiegato che eliminerà gradualmente anche i cookies del browser che consentivano di identificare in modo univoco un utente al fine di inviare pubblicità mirate. In base a Jounce Media, società di consulenza nel campo della pubblicità ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) –haato che interromperà ladiindegli utenti sul web. Il Wall Street Journal ha riportato che Alphabet non utilizzerà e non investirà più in tecnologie di tracking, il sistema che identifica gli utenti internet mentre si muovono da un sito all’altro, e si orienterà verso strumenti per la tutela della privacy degli utenti, come l’anonimizzazione o l’aggregazione dei dati. In un post sul suo blog,ha spiegato che eliminerà gradualmente anche i cookies del browser che consentivano di identificare in modo univoco un utente al fine di inviare pubblicità mirate. Ina Jounce Media, società di consulenza nel campo della pubblicità ...

