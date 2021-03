Genoa, Ballardini: «Non sono deluso, meritavamo noi» (Di giovedì 4 marzo 2021) Davide Ballardini ha parlato al termine del derby Genoa-Sampdoria Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato 1-1 contro la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 «Non sono deluso, la partita del Genoa è stata buona. Probabilmente meritava qualcosa in più. Abbiamo giocato meglio della Sampdoria. Ci teniamo la prestazione, chiaro che poi essere raggiunti a pochi minuti dalla fine dispiace. L’importante è che il Genoa abbia fatto una prestazione buona. Proseguiamo guardando avanti alla partita che abbiamo in programma, difficilissima, contro la Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Davideha parlato al termine del derby-Sampdoria Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato 1-1 contro la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 «Non, la partita delè stata buona. Probabilmente meritava qualcosa in più. Abbiamo giocato meglio della Sampdoria. Ci teniamo la prestazione, chiaro che poi essere raggiunti a pochi minuti dalla fine dispiace. L’importante è che ilabbia fatto una prestazione buona. Proseguiamo guardando avanti alla partita che abbiamo in programma, difficilissima, contro la Roma». Leggi su Calcionews24.com

