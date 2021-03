Gabriele Muccino regista di Living in a Movie, corto girato interamente con uno smartphone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gabriele Muccino ha collaborato con Xiaomi realizzando un cortometraggio intitolato Living in a Movie usando solo uno smartphone. Gabriele Muccino ha realizzato il cortometraggio Living in a Movie utilizzando esclusivamente uno smartphone, progetto ideato per dimostrare le potenzialità del nuovo Xiaomi Mi 11 5G e il risultato finale, prodotto da BUDDYfilm con la consulenza di Augmented Creativity, è ora online. Living in a Movie indaga il confine labile, talvolta impercettibile, tra finzione e realtà. Un rapporto tutt'altro che semplice e risoluto ma che, al contrario, lascia spazio a profonde considerazioni e riflessioni. Soprattutto se di mezzo ci si ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha collaborato con Xiaomi realizzando unmetraggio intitolatoin ausando solo unoha realizzato ilmetraggioin autilizzando esclusivamente uno, progetto ideato per dimostrare le potenzialità del nuovo Xiaomi Mi 11 5G e il risultato finale, prodotto da BUDDYfilm con la consulenza di Augmented Creativity, è ora online.in aindaga il confine labile, talvolta impercettibile, tra finzione e realtà. Un rapporto tutt'altro che semplice e risoluto ma che, al contrario, lascia spazio a profonde considerazioni e riflessioni. Soprattutto se di mezzo ci si ...

