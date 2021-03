Carcere di San Gimignano, Salvini difende i poliziotti condannati per torture: “Hanno fatto il loro lavoro” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a difendere gli agenti di polizia penitenziaria prima indagati e ora condannati per tortura e lesioni aggravate contro un detenuto nel Carcere di San Gimignano, in provincia di Siena. Salvini, che si era già recato sul posto un anno e mezzo fa, quando il caso delle violenze era esploso, è tornato nel Carcere una seconda volta. Per il segretario del Carroccio, gli agenti “Hanno fatto con prudenza e attenzione il loro lavoro, e se qualcuno non ama le divise cambi mestiere”. L’episodio per cui i 10 agenti sono stati condannati risale all’ottobre del 2018. Si tratta di un pestaggio avvenuto ai danni di un 31enne tunisino durante un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il leader della Lega Matteoè tornato are gli agenti di polizia penitenziaria prima indagati e oraper tortura e lesioni aggravate contro un detenuto neldi San, in provincia di Siena., che si era già recato sul posto un anno e mezzo fa, quando il caso delle violenze era esploso, è tornato neluna seconda volta. Per il segretario del Carroccio, gli agenti “con prudenza e attenzione il, e se qualcuno non ama le divise cambi mestiere”. L’episodio per cui i 10 agenti sono statirisale all’ottobre del 2018. Si tratta di un pestaggio avvenuto ai danni di un 31enne tunisino durante un ...

