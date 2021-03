ATP Rotterdam | i tennisti in coro | “I campi sono troppo lenti”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla vigilia doveva essere un torneo scoppiettante, con tanti nomi di spessore nell’entry-list, ma questo ATPsi sta rivelando una spiacevole sorpresa, soprattutto a giudicare dalle parole deistessi. Infatti una volta passati tre giorni dall’inizio delle ostilità nel torneo olandese, tutti i giocatori hanno manifestato un mal pensiero comune: “Iqui”. Da molti la superficie è ritenutalenta per essere un torneo indoor surapidi. Tra i portavoce di questa protesta spicca il n.3 al mondo Daniil Medvedev, poco a suo agio in questa sua esperienza in Olanda, nella quale non si è prodigato oltre il secondo turno. ATPsommerso dalle critiche, ma per quale motivo? ...