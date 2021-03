Alvaro Morata ammonisce i tifosi della Juventus: “Spegnete la tv” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alvaro Morata torna al gol e non le manda a dire, dimostrando grande attaccamento alla maglia e voglia di lottare per la Juventus. Alvaro Morata (Getty Images)Il calciatore spagnolo ieri è tornato alla rete in campionato, cosa che non accadeva da troppo tempo per via di vari problemi fisici e non solo. Nel momento clou della stagione e con tantissimi infortuni in rosa per Andrea Pirlo sapere di poter contare su di lui è importantissimo anche in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Intanto Morata non le manda di certo a dire. Alvaro Morata stizzito, cosa è successo? Alvaro Morata (Getty Images)Alvaro Morata non ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021)torna al gol e non le manda a dire, dimostrando grande attaccamento alla maglia e voglia di lottare per la(Getty Images)Il calciatore spagnolo ieri è tornato alla rete in campionato, cosa che non accadeva da troppo tempo per via di vari problemi fisici e non solo. Nel momento cloustagione e con tantissimi infortuni in rosa per Andrea Pirlo sapere di poter contare su di lui è importantissimo anche in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Intantonon le manda di certo a dire.stizzito, cosa è successo?(Getty Images)non ...

