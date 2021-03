Aiello commenta i meme e risponde agli attacchi sull’urlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante Aiello si è esibito ieri con il brano “Ora” durante la prima serata del Festival. Un particolare della sua esibizione, però, ha scatenato il web e la giuria che lo ha posizionato all’ultimo posto. L’urlo dirompente di Aiello “Sono istintivo, carnale. Forse ho esagerato, ma ci ho messo il cuore e tutto quello che viene dal cuore non è mai sbagliato“, queste le parole di Aiello in merito all’urlo nella parte finale del brano in gara a Sanremo. “Magari avrei dovuto trattenermi, ma ho voluto tenere sciolte le briglie dei miei cavalli e questo è stato il risultato. Sono contento che molte persone abbiano compreso la mia emotività“, ha proseguito il cantante che, nella prima serata, si è classificato all’ultimo posto. “Non sono dispiaciuto dell’ultimo posto. Quella posizione non può che onorarmi visti i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantantesi è esibito ieri con il brano “Ora” durante la prima serata del Festival. Un particolare della sua esibizione, però, ha scatenato il web e la giuria che lo ha posizionato all’ultimo posto. L’urlo dirompente di“Sono istintivo, carnale. Forse ho esagerato, ma ci ho messo il cuore e tutto quello che viene dal cuore non è mai sbato“, queste le parole diin merito all’urlo nella parte finale del brano in gara a Sanremo. “Magari avrei dovuto trattenermi, ma ho voluto tenere sciolte le briglie dei miei cavalli e questo è stato il risultato. Sono contento che molte persone abbiano compreso la mia emotività“, ha proseguito il cantante che, nella prima serata, si è classificato all’ultimo posto. “Non sono dispiaciuto dell’ultimo posto. Quella posizione non può che onorarmi visti i ...

