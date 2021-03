'Volevo ordinare una pizza margherita': così una donna si è salvata dal compagno violento (Di martedì 2 marzo 2021) Ha finto di essere in linea con una pizzeria. Per non far ulteriormente infuriare quell'uomo già fuori controllo, ha preso il telefono e ha ordinato una pizza. Una margherita che le ha salvato la vita ... Leggi su milanotoday (Di martedì 2 marzo 2021) Ha finto di essere in linea con una pizzeria. Per non far ulteriormente infuriare quell'uomo già fuori controllo, ha preso il telefono e ha ordinato una. Unache le ha salvato la vita ...

