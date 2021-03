Suarez sprona l’Atletico | “Nessuno ci toglierà fiducia Voglio portare un titolo alla squadra”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 2 marzo 2021) L'Atletico Madrid ha l'occasione di piazzare l'allungo decisivo in campionato. I Colchoneros sfidano il Real nel derby di Madrid, partendo dai cinque punti di vantaggio in classifica. Una vittoria li lancerebbe davvero in fuga. Luisha parlato ai canali della Liga: "Tutte le partite contro il Real Madrid sono speciali, sono quelle che vuoi giocare sempre. Dobbiamo vendicarci dell'andata e restare in testa in campionato. Io sono sempre stato competitivo, ho voglia di dimostrare e migliorarmi, di essere capace di superare ogni ostacolo. Sono sempre stato testardo. Ora sono in club in cui si dice che si segnino pochi gol, ma con la qualità dei giocatori intorno diventa facile".caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="2094"(Getty Images)/captionFAVORITOAtletico favorito al...