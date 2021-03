Nuovo Dpcm, Genitori Democratici: “Scoraggia la frammentarietà delle decisioni” (Di martedì 2 marzo 2021) Preoccupazione per la frammentarietà delle notizie e delle decisioni relative a chiusure e frequenze scolastiche. Ad esprimerla all'Adnkronos, Angela Nava, presidente del Coordinamento Genitori Democratici, commentando l'ipotesi di chiudere le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse mentre nelle zone arancioni lasciare ai presidenti di regione la facoltà di chiudere quando si raggiungono i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Preoccupazione per lanotizie erelative a chiusure e frequenze scolastiche. Ad esprimerla all'Adnkronos, Angela Nava, presidente del Coordinamento, commentando l'ipotesi di chiudere le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse mentre nelle zone arancioni lasciare ai presidenti di regione la facoltà di chiudere quando si raggiungono i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti. L'articolo .

