Muore nel giorno del suo compleanno sulla moto ricevuta in regalo: addio a Marco Ghirardello (Di martedì 2 marzo 2021) Muore nel giorno del suo compleanno sulla moto ricevuta in regalo. Marco Ghirardello è morto nel giorno del suo compleanno guidando la moto che gli era stata regalata. Il ragazzo di Rovigo aveva appena salutato la sua fidanzata, poi ha perso il controllo del mezzo superando il dosso dell'attraversamento pedonale. Per lui non c'è stato nulla da fare: il medico ha potuto constatare soltanto il decesso del giovane centauro. Amava le moto e coltivava la passione da sempre. Partecipava spesso a raduni specifici insieme agli amici. Un'incidente gli aveva fatto accantonare un po' la passione per le moto di grossa cilindrata, ma non l'aveva mai abbandonata.

