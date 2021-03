Lukaku nominato dalla Lega di Serie A calciatore del mese di febbraio

(Di martedì 2 marzo 2021) Non poteva che andare a lui il premio per il migliordeldi: Romelu. E’ il belga nerazzurro l’MVP deldiinA. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della: “Il premio MVP diè stato assegnato aldell’Inter Romelu. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter–Atalanta, in programma lunedì 8 marzo allo stadio San Siro di Milano. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate21ª ...

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è stato nominato Mvp della Serie A per il mese di febbraio. Il premio gli verrà consegnato l'8 febbraio, in occasione della partita con l'Atalanta. La netta vittoria nel derby, il margine sulle più dirette inseguitrici che inizia a crescere e le condizioni psico-fisiche non propriamente eccelse di Milan e Juve autorizzano i nerazzurri a coltivare... «Sono il migliore, te l'ho detto». L'urlo di Romelu Lukaku risuona in tutto San Siro dopo il gol del 3-0 nel derby. Un urlo liberatorio, che sa anche di rivincita dopo lo scontro con Ibra nell'ultima ...