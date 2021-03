KFC | dipendente omofobo offende pesantemente una coppia di ragazzi | il video

Leggi su biccy

(Di martedì 2 marzo 2021) Grave episodio di omofobia in un KFC di Springfield (Illinois). Lee Walls, il suo fidanzato Joshua Garner e il fratellino si sono diretti al drive thru del ristorante della loro città per ritirare un ordine (lalavora per DoorDash, un servizio di consegna di cibo). Ladi KFC ha fatto sapere a Lee che i panini ordinati non erano disponibili, così lui ha subito contattato il cliente per chiedere se volesse altro. Durante quei minuti, un’altrasi è affacciata alla finestra del drive thru per chiedere quale fosse il problema. Walls ha rivolto la mano verso il telefono per indicare che aveva bisogno di qualche istante visto che stava parlando con un cliente e la donna non l’ha presa bene: “Aspetta, questo figlio di pu****a non può puntarmi contro la mano!”. Come se la situazione non fosse già surreale, alla ...