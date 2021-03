(Di martedì 2 marzo 2021) Quel che sta accadendo (e probabilmente accadrà) su Lazio-Torino ricalcherà pedissequamente quanto accaduto nei mesi scorsi con Juventus-Napoli. I granata, alle prese con un focolaio Covid all’interno del proprio spogliatoio (otto calciatori e un membro dello staff), hanno ricevuto comunicazione dall’Asl della città della Mole che gli impedisce di lasciare l’isolamento fino alle 23.59 di oggi, martedì 2 marzo. Insomma, la squadra allenata da Davide Nicola non potrà disputare il match dell’Olimpico di Roma (in programma alle 18.30 di oggi), come già accadde per la mancata trasferta dei partenopei (proprio a Torino, sponda bianconera) di domenica 4 ottobre 2020. E da quel giorno, tra sentenze e pareri vari, prima venne concessa la vittoria a tavolino alla squadra di Andrea Pirlo (e un punto di penalizzazione a quella di Gennaro Gattuso), poi il tutto venne stravolto con la cancellazione ...

SiculoAnarkiko : Il riposizionamento tecnico-tattico di @tuttosport -

Ultime Notizie dalla rete : riposizionamento tecnico

Giornalettismo.com

... nel dettaglio, come pensa di organizzare il tutto? 'Abbiamo tutto chiaro. Ho convocato gli ... A fine mese presenteremo i risultati e un piano dia livello nazionale'. A ...... con un close che però non muta in modo sostanziale il quadrodel principale indice ... Nei precedenti periodi didella curva (1992, 2003, 2010 e 2014) il differenziale è salito ...I serramenti in pvc, da tempo al primo posto sul mercato italiano in termini di quantità, ora salgono per valore al primo posto a pari merito con quelli in alluminio e si apprestano a superare questi ...Presente all'evento il ministro Garavaglia. Pronto il piano anti-Covid per salvare la stagione a Sorrento: "Vaccini e tamponi in ingresso e uscita".