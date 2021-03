“Giulietta e Federico”: Masina e Fellini raccontati dai disegni (Di martedì 2 marzo 2021) “Giulietta e Federico” è il nuovo libro illustrato di Camelozampa che racconta attraverso disegni la storia di Giulietta Masina e Federico Fellini In occasione dei cento anni dalla nascita di Giulietta Masina, attrice indimenticabile e compagna di vita di Federico Fellini, Camelozampa la ricorda con l’albo ‘Giulietta e Federico’. Scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper, è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 marzo 2021) “” è il nuovo libro illustrato di Camelozampa che racconta attraversola storia diIn occasione dei cento anni dalla nascita di, attrice indimenticabile e compagna di vita di, Camelozampa la ricorda con l’albo ‘’. Scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper, è… L'articolo Corriere Nazionale.

CriterionDaily : Giulietta Masina, #BOTD one hundred years ago, with Federico Fellini. - RaiRadio2 : Il #22febbraio di 100 anni fa nasceva Giulietta Masina, incredibile attrice e musa e moglie di Federico Fellini?… - mubi : Giulietta Masina with Federico Fellini, 1955 & 1954. - criterion27 : RT @artfilmm: Giulietta Masina - 'Nights of Cabiria' , Federico Fellini , 1957. - PasqualiniClau2 : RT @artfilmm: Giulietta Masina - 'Nights of Cabiria' , Federico Fellini , 1957. -