GF Vip, il discorso di Tommaso Zorzi con frecciatina: ‘Volevate essere me ma non ce l’avete fatta’ (Di martedì 2 marzo 2021) La vittoria finale di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip non era certo inaspettata: l’influencer ha perciò tenuto una sorta di discorso, nel quale però non ha mancato di sfoggiare il suo stile, lanciando qualche frecciatina qua e là. Ma cosa avrà mai detto il neo-vincitore del GF Vip 5? LEGGI ANCHE: — GF Vip, Tommaso Zorzi show in albergo: cosa è successo durante la festa dopo la puntata Nel suo discorso finale dopo la vittoria del GF Vip, Tommaso Zorzi non perde l’occasione di lanciare qualche frecciatina velenosa. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIl discorso finale di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del GF ... Leggi su funweek (Di martedì 2 marzo 2021) La vittoria finale dial Grande Fratello Vip non era certo inaspettata: l’influencer ha perciò tenuto una sorta di, nel quale però non ha mancato di sfoggiare il suo stile, lanciando qualchequa e là. Ma cosa avrà mai detto il neo-vincitore del GF Vip 5? LEGGI ANCHE: — GF Vip,show in albergo: cosa è successo durante la festa dopo la puntata Nel suofinale dopo la vittoria del GF Vip,non perde l’occasione di lanciare qualchevelenosa. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIlfinale didopo la vittoria del GF ...

AEsaurito : “Io ho vinto. Il discorso è che volevate essere me, ma non ce l’avete fatta.” Tommaso Maria Zorzi, il Grande Fratello VIP 5 #tzvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'emozionante discorso di Dayane Mello a Tommaso Zorzi: 'Volevo viverti di più' (VIDEO) - ChiaroLeo : @StaseraItalia @Pierferdinando CASINI, SI RICORDI, 2008, DISCORSO MARCO TRAVAGLIO, CI FU 1 COLLUSIONE, STATO CHIESA… - Giovann30445712 : - vip_erella : RT @Ginginnigin: Sono sconvolta dal fatto che abbiate trasformato un discorso sulla strumentalizzazione del corpo in tv in un attacco perso… -