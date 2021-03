Fassina | sugli Oepa l’amministrazione deve decidere

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Ancora un nulla di fatto per gli Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione () in commissione scuola stamattina. Migliaia di lavoratori con condizioni contrattuali precarie, che svolgono funzioni essenziali nella scuola, aspettano risposte che non arrivano.” “Abbiamo proposto, con la consigliera Catini, una delibera che prevede gradualmente e con selezioni (come previsto dalle norme) l’internalizzazione del servizio e degli operatori, per garantire la qualita’ del sostegno dovuto ai bambini piu’ fragili e alle famiglie.” “Dignita’ per i lavoratori e qualita’ del servizio sono inscindibili. Per avviare questo percorso siamo ormai ai tempi supplementari, ma la maggioranza capitolina continua a rimandare. Non c’e’ piu’ tempo.” “Ora e’ il momento di, altrimenti sara’ l’ennesima questione irrisolta di questa Amministrazione. ...