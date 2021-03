Conferenza stampa De Zerbi | «Orgoglioso delle 100 panchina in A Boga out»

(Di martedì 2 marzo 2021) Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro il Napoli: queste le sue dichiarazioni Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro il Napoli: queste le sue dichiarazioni. 100 PANCHINE IN A – «Sono motivo d’orgoglio, ci tengo a queste cose, le guardo, mi danno molto orgoglio e gioia. Non guardo mai quello che è stato, guardo quello che non sono riuscito a fare più che a compiacermi su quanto fatto ma arrivare a 100 panchine così prestigiose mi dà ancora più responsabilità, più voglia di essere adeguato a quello che rappresento, un allenatore di A in un club comunque importante e questo mi porta a fare il mio lavoro con ancora più dedizione, più impegno, più fame, più cura nei dettagli, per raggiungere quello che si ...

RaiPlay : ??#Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ?? - IlContiAndrea : Conferenza stampa alle 12 le prove generali con i cantanti alle 14 #Sanremo2021 - acmilan : ??? Non perderti la conferenza stampa alla vigilia di #MilanUdinese, LIVE sull’App! ?? - soniabrudi : RT @cielorossonero: Conferenza Stampa Pioli Pre Milan - Udinese - cielorossonero : Conferenza Stampa Pioli Pre Milan - Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Semplici suona la carica per la seconda volta: "Testa bassa - ha detto nelladella vigilia - e casco in testa: per noi la gara con il Bologna è difficilissima e importantissima. ...La Roma di Paulo Fonseca, reduce dalla sconfitta per 2 reti a 1 contro il Milan , sfida domani sera, 3 marzo la Fiorentina di Prandelli alle 20.45. Oggi intanto ha parlato inil tecnico di giallorossi. Per quanto riguarda chi entra dalla panchina spiega: 'Non ho i numeri concreti, ma nel 70% delle volte in cui sono entrati i giocatori stavamo già vincendo ...Alla vigilia della sfida contro il Bari Pasquale Padalino, allenatore della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole riprese da stabiachannel.it: "Il campionato ...Lo ha rivelato il conduttore in conferenza stampa. L’attaccante del Milan è infortunato e dovrà stare fuori almeno due settimane ...