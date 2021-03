Cashback di Natale, come ottenere il rimborso se non lo si è avuto tutto (Di martedì 2 marzo 2021) Se, una volta effettuata una verifica sui pagamenti effettuati e quelli effettivamente registrati dall'app IO, ci si rende conto che alcune operazioni non sono state calcolate ai fini del rimborso, è possibile inoltrare un reclamo a Consap. L’istanza può essere presentata attraverso un sito predisposto a questo scopo alla scadenza delle procedure per l'erogazione del rimborso per cui si lamenta il mancato o inesatto pagamento Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 marzo 2021) Se, una volta effettuata una verifica sui pagamenti effettuati e quelli effettivamente registrati dall'app IO, ci si rende conto che alcune operazioni non sono state calcolate ai fini del, è possibile inoltrare un reclamo a Consap. L’istanza può essere presentata attraverso un sito predisposto a questo scopo alla scadenza delle procedure per l'erogazione delper cui si lamenta il mancato o inesatto pagamento

