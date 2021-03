Audi Q5 - La Suv plug-in hybrid in Italia con prezzi a partire da 59.750 euro (Di martedì 2 marzo 2021) L'Audi ha aperto le prevendite della nuova Q5 nella variante alla spina TFSI e quattro S tronic. La declinazione plug-in hybrid della Suv tedesca è disponibile in due step di potenza, da 299 e da 367 CV. I prezzi partono rispettivamente da 59.750 e 71.200 euro. Valori ai quali vanno sottratti i benefici fiscali connessi all'omologazione ibrida, con vantaggi fino a 6.500 euro in caso di rottamazione. Le prime consegne nelle concessionarie Italiane sono previste a partire dal mese di giugno. Più autonomia in EV. La Q5 alla spina sfrutta un powertrain composto da un quattro cilindri 2.0 TFSI e da un'unità elettrica sincrona a magneti permanenti, abbinato al cambio S tronic a sette rapporti, alla trazione integrale quattro e a un'inedita batteria agli ioni ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 marzo 2021) L'ha aperto le prevendite della nuova Q5 nella variante alla spina TFSI e quattro S tronic. La declinazione-indella Suv tedesca è disponibile in due step di potenza, da 299 e da 367 CV. Ipartono rispettivamente da 59.750 e 71.200. Valori ai quali vanno sottratti i benefici fiscali connessi all'omologazione ibrida, con vantaggi fino a 6.500in caso di rottamazione. Le prime consegne nelle concessionariene sono previste adal mese di giugno. Più autonomia in EV. La Q5 alla spina sfrutta un powertrain composto da un quattro cilindri 2.0 TFSI e da un'unità elettrica sincrona a magneti permanenti, abbinato al cambio S tronic a sette rapporti, alla trazione integrale quattro e a un'inedita batteria agli ioni ...

solomotori : Audi Q5, al via ordini in Italia per SUV ibrido plug-in - sciarra_colonna : @VonInWonderland A Bologna davanti alle scuole si vedono ingorghi di SUV o Audi in tutte le varianti di A e Q possi… - TheReal_KDubb : Audi RS6 Avant And Lamborghini Urus Engage In Super Estate Vs. Super SUV Duel - Carscoop : Audi RS6 Avant And Lamborghini Urus Engage In Super Estate Vs. Super SUV Duel | Carscoops #carscoops - Flyin18T : Audi RS6 Avant And Lamborghini Urus Engage In Super Estate Vs. Super SUV Duel -