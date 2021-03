Amadeus parla della sua malattia: «A 7 anni ho lottato tra la vita e la morte» (Di martedì 2 marzo 2021) Amadeus, qualche tempo fa, ha raccontato al settimanale “Oggi” di aver rischiato di morire. Quando aveva 7 anni fu colpito da una grave infiammazione. «Ho lottato tra la vita e la morte», ha svelato il conduttore del Festival di Sanremo, che per due mesi è stato ricoverato nell’ospedale di Bussolengo. I genitori hanno pregato a lungo per lui, rivolgendosi a Santa Rita da Cascia, di cui erano particolarmente devoti. Il nome completo di Amadeus è, infatti, Amedeo Umberto Rita. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021, i protagonisti della categoria Nuove Proposte: chi sono e quando si esibiranno Il conduttore ne ha parlato per la prima volta in un’intervista concessa ad “Ok Salute e Benessere”: «Ansioso e apprensivo, soprattutto sulla salute. Al punto ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021), qualche tempo fa, ha raccontato al settimanale “Oggi” di aver rischiato di morire. Quando aveva 7fu colpito da una grave infiammazione. «Hotra lae la», ha svelato il conduttore del Festival di Sanremo, che per due mesi è stato ricoverato nell’ospedale di Bussolengo. I genitori hanno pregato a lungo per lui, rivolgendosi a Santa Rita da Cascia, di cui erano particolarmente devoti. Il nome completo diè, infatti, Amedeo Umberto Rita. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021, i protagonisticategoria Nuove Proposte: chi sono e quando si esibiranno Il conduttore ne hato per la prima volta in un’intervista concessa ad “Ok Salute e Benessere”: «Ansioso e apprensivo, soprattutto sulla salute. Al punto ...

