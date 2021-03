Televisione in lutto, morto l’attore delle serie tv. Una carriera lunga una vita, l’addio commosso (Di lunedì 1 marzo 2021) lutto nel mondo della Televisione per la scomparsa dell’attore e volto delle serie tv. In una dichiarazione, la sua famiglia ha detto: “È con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre, Johnny Briggs. Chiediamo cortesemente privacy in questo momento, in modo che possiamo tranquillamente addolorarci come famiglia e ricordare i momenti meravigliosi che abbiamo passato con lui. Grazie”. l’attore è morto dopo una lunga malattia che la sua famiglia ha confermato la notizia con un comunicato stampa. Sono arrivati ??rapidamente i tributi dai colleghi che hanno recitato accanto a lui. William Roache – che ha recitato nella soap Coronaton Street sin dal suo primo episodio nel 1960 – ha parlato con l’agenzia di stampa della PA: “Mi è dispiaciuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)nel mondo dellaper la scomparsa dele voltotv. In una dichiarazione, la sua famiglia ha detto: “È con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre, Johnny Briggs. Chiediamo cortesemente privacy in questo momento, in modo che possiamo tranquillamente addolorarci come famiglia e ricordare i momenti meravigliosi che abbiamo passato con lui. Grazie”.dopo unamalattia che la sua famiglia ha confermato la notizia con un comunicato stampa. Sono arrivati ??rapidamente i tributi dai colleghi che hanno recitato accanto a lui. William Roache – che ha recitato nella soap Coronaton Street sin dal suo primo episodio nel 1960 – ha parlato con l’agenzia di stampa della PA: “Mi è dispiaciuto ...

