Signorini, conduzione GF Vip: voto 7. Meriti, demeriti e segreti televisivi (Di lunedì 1 marzo 2021) Oltre 5 mesi di diretta, mille ostacoli, imprevisti a non finire, ma alla fine Signorini ce l'ha fatta: missione compiuta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 marzo 2021) Oltre 5 mesi di diretta, mille ostacoli, imprevisti a non finire, ma alla finece l'ha fatta: missione compiuta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

davidstark_86 : @GrandeFratello Cast spettacolare ma vi prego togliete a Signorini la conduzione di questo programma e datela a qua… - unadirezione11 : @Sottona7 @comedicoio__ Si concordo in questo caso dayane ha solo la colpa di non aver spiegato bene anche perchè s… - dicoditutt0 : Signorini alla conduzione: scegli una scala di valutazione ?? #GFVIP #TZVIP #SOVIP #PRELEMI #GREGORELLI #ZENGAVO… - ChiamatemiFitz : Quanta verità in questo articolo! Signorini inadatto come pochi alla conduzione. Continuasse a fare i suoi sipariet… - Paolo6511305817 : Fate uscire Tommaso per due motivi. Uno perché pur di fare colpo a fatto una smielata a Dayane, falso 100%! Secondo… -