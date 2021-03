Se il calvario di quei 2600 bovini è fatto per il loro ‘benessere’ (Di lunedì 1 marzo 2021) “Quest’animale non è nato per campare né a lungo né felice, non è il mio pet, non ha un nome, non ha una storia, non è nessuno: se qualcuno lo macella e me lo vende a pezzi al Super, io poi lo cucino, lo mastico, lo ingoio, lo digerisco, faccio né più né meno quel che fan tutti e non ditemi che non va bene”: il consumatore tipo di arrosti e spezzatini – diciamo quello che considera i vegani dei pericolosi estremisti – ha sempre pronto all’uso un decalogo di certezze e autogiustificazioni che lo culla e lo conforta, facendo dei suoi pasti quotidiani una pausa felice, un ameno porto sicuro. Quel porto al quale i 2600 bovini caricati a forza a Cartagena, in Spagna, due mesi fa, sono appena approdati: la febbre catarrale di cui alcuni soffrivano e che ne ha impedito lo sbarco a Tripoli li ha costretti a peregrinare senza meta, lontani da dio e dagli uomini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Quest’animale non è nato per campare né a lungo né felice, non è il mio pet, non ha un nome, non ha una storia, non è nessuno: se qualcuno lo macella e me lo vende a pezzi al Super, io poi lo cucino, lo mastico, lo ingoio, lo digerisco, faccio né più né meno quel che fan tutti e non ditemi che non va bene”: il consumatore tipo di arrosti e spezzatini – diciamo quello che considera i vegani dei pericolosi estremisti – ha sempre pronto all’uso un decalogo di certezze e autogiustificazioni che lo culla e lo conforta, facendo dei suoi pasti quotidiani una pausa felice, un ameno porto sicuro. Quel porto al quale icaricati a forza a Cartagena, in Spagna, due mesi fa, sono appena approdati: la febbre catarrale di cui alcuni soffrivano e che ne ha impedito lo sbarco a Tripoli li ha costretti a peregrinare senza meta, lontani da dio e dagli uomini ...

