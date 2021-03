Mascherine a scuola, il Consiglio di stato: "Urgente valutare che non siano pericolose per i bimbi" (Di lunedì 1 marzo 2021) Sul caso interviene anche la Garante dei minori della Toscana: "È significativo il numero di segnalazioni da parte di genitori che esprimono forte dissenso per l'uso obbligatorio del dispositivo" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 1 marzo 2021) Sul caso interviene anche la Garante dei minori della Toscana: "È significativo il numero di segnalazioni da parte di genitori che esprimono forte dissenso per l'uso obbligatorio del dispositivo"

borghi_claudio : Cosa penso sui dati della pandemia, sulle mascherine e sulle cause e effetti. (...E spero di poter essere libero di… - ocsecnarf1 : RT @Paroledipaola: @alfredodattorre Le mascherine acquistate da #Arcuri sono delle emerite fetecchie, non le usa nessuno, chi lavora nella… - lucia25968868 : RT @Paroledipaola: @alfredodattorre Le mascherine acquistate da #Arcuri sono delle emerite fetecchie, non le usa nessuno, chi lavora nella… - ManuelaBellipan : RT @Paroledipaola: @alfredodattorre Le mascherine acquistate da #Arcuri sono delle emerite fetecchie, non le usa nessuno, chi lavora nella… - maxfavoti : @Tboeri La Lombardia non ne azzecca una ma diciamo le cose come stanno pero': le mascherine i miei figli a scuola p… -