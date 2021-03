Live – Non è la D’Urso, Abraham Garcia insinua: “Se non c’è niente da nascondere perché Giulia Salemi non mi ha voluto vedere?”. Ma la motivazione dell’influencer non fa una piega (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex concorrente del Gf Vip 5 Giulia Salemi è stata una delle protagoniste della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda ieri sera. La bella influencer italo persiana, oltre ad aver affrontato le agguerritissime sfere, ha replicato anche a quanto dichiarato dal suo ex Abraham Garcia. L’attore spagnolo, infatti, qualche settimana fa, mentre lei ancora si trovava nella casa del Gf, era stato ospite di Barbara D’Urso e aveva lasciato intendere di nutrire ancora un sentimento per la sua ex. Ieri sera la conduttrice ha comunicato all’ex gieffina che Abraham era dietro le quinte, pronto a un confronto con lei. Giulia a quel punto ha ribadito quanto aveva già anticipato nelle ore precedenti sui propri social dopo aver visto il promo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex concorrente del Gf Vip 5è stata una delle protagoniste della puntata di– Non è laandata in onda ieri sera. La bella influencer italo persiana, oltre ad aver affrontato le agguerritissime sfere, ha replicato anche a quanto dichiarato dal suo ex. L’attore spagnolo, infatti, qualche settimana fa, mentre lei ancora si trovava nella casa del Gf, era stato ospite di Barbarae aveva lasciato intendere di nutrire ancora un sentimento per la sua ex. Ieri sera la conduttrice ha comunicato all’ex gieffina cheera dietro le quinte, pronto a un confronto con lei.a quel punto ha ribadito quanto aveva già anticipato nelle ore precedenti sui propri social dopo aver visto il promo ...

