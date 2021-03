Laura Pausini vince ai Golden Globes e festeggia a Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) SANREMO – Laura Pausini torna dove è nata la sua carriera. La cantante sarà ospite del Festival di Sanremo per festeggiare la vittoria ai Golden Globes nella categoria ‘Miglior canzone originale’, per il brano ‘Io si’ (seen)’, colonna sonora del film Netflix con Sophia Loren ‘La vita davanti a sé’. Pausini, come ha annunciato Amadeus nel corso della prima conferenza stampa della kermesse, salirà sul palco dell’Ariston mercoledì. “La sua presenza ci permette di creare un racconto che avevamo pensato da tempo”, ha spiegato il direttore artistico, che dedicherà la seconda serata del festival alla musica italiana nel mondo. Laura, infatti, si aggiunge anche alla presenza de Il Volo, a Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone diretto dal figlio Andrea. “Laura Pausini- ha detto Amadeus- è l’artista nostrana più premiata nel mondo, i suoi dischi sono in ogni negozio degli Stati Uniti e noi siamo veramente felici di ospitarla”. Pausini, intervenuta in collegamento da remoto ancora stravolta per la premiazione che si è svolta la scorsa notte, si è detta emozionata ed entusiasta di tornare sul palco che l’ha vista vincere la sezione ‘Novità’ del Festival di Sanremo 1993 con ‘La solitudine’. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) SANREMO – Laura Pausini torna dove è nata la sua carriera. La cantante sarà ospite del Festival di Sanremo per festeggiare la vittoria ai Golden Globes nella categoria ‘Miglior canzone originale’, per il brano ‘Io si’ (seen)’, colonna sonora del film Netflix con Sophia Loren ‘La vita davanti a sé’. Pausini, come ha annunciato Amadeus nel corso della prima conferenza stampa della kermesse, salirà sul palco dell’Ariston mercoledì. “La sua presenza ci permette di creare un racconto che avevamo pensato da tempo”, ha spiegato il direttore artistico, che dedicherà la seconda serata del festival alla musica italiana nel mondo. Laura, infatti, si aggiunge anche alla presenza de Il Volo, a Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone diretto dal figlio Andrea. “Laura Pausini- ha detto Amadeus- è l’artista nostrana più premiata nel mondo, i suoi dischi sono in ogni negozio degli Stati Uniti e noi siamo veramente felici di ospitarla”. Pausini, intervenuta in collegamento da remoto ancora stravolta per la premiazione che si è svolta la scorsa notte, si è detta emozionata ed entusiasta di tornare sul palco che l’ha vista vincere la sezione ‘Novità’ del Festival di Sanremo 1993 con ‘La solitudine’.

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - rtl1025 : Laura Pausini a #sanremo2021 mercoledì! @LauraPausini ?? - DuduCompagnoni : RT @Patrizia0758: - xjsekhmet : RT @yleniaindenial: Laura Pausini nello stesso mese fa squalificare Alda D'Eusanio al GFVIP poi va a vincere il Golden Globe come fosse nie… -