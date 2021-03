Il Cagliari fa visita a Cossu in ospedale. Nainggolan: “Per te ce l’abbiamo fatta” (FOTO) (Di lunedì 1 marzo 2021) “Daje andre. Con tanta fatica ma ce l’abbiamo fatta…“. Lo ha scritto il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan che su twitter pubblica la FOTO dell’intera squadra in ospedale a far visita alla bandiera del club e oggi dirigente Andrea Cossu, ricoverato a seguito dell’incidente di sabato 20 febbraio mentre era a bordo della sua Porsche sulla strada statale 554. “Ho sentito Andrea, aveva una voce squillante, è un po’ affaticato ma sono sicuro si riprenderà alla grande. Per le ultime gare di campionato sarà con noi allo stadio per dare una mano in più al gruppo“, aveva detto il presidente Giulini. Il Cagliari è reduce dalla vittoria sul Crotone nell’ultimo turno di campionato. Una vittoria interamente dedicata al ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Daje andre. Con tanta fatica ma ce…“. Lo ha scritto il centrocampista delRadjache su twitter pubblica ladell’intera squadra ina faralla bandiera del club e oggi dirigente Andrea, ricoverato a seguito dell’incidente di sabato 20 febbraio mentre era a bordo della sua Porsche sulla strada statale 554. “Ho sentito Andrea, aveva una voce squillante, è un po’ affaticato ma sono sicuro si riprenderà alla grande. Per le ultime gare di campionato sarà con noi allo stadio per dare una mano in più al gruppo“, aveva detto il presidente Giulini. Ilè reduce dalla vittoria sul Crotone nell’ultimo turno di campionato. Una vittoria interamente dedicata al ...

