Daydreamer | anticipazioni 2 marzo | Aziz non convinto di Yigit

(Di lunedì 1 marzo 2021)prova un grande affetto per Sanem e sarà molto felice di scoprire che presto verrà premiata, ma qualcosa lo lascerà perplesso. Leinerenti la puntata 2, rivelano che il papà di Can verrà a sapere dalla giovane e dache presto riceverà il premio come miglior scrittrice dell'anno. Tuttavia, c'è qualcosa nel giovane che non convincerà appieno il signor Divit, il quale si confiderà con Mirihban. Nel frattempo, Deren nel recarsi alla tenuta di Sanem, si ritroverà piena di fango e di dolori. Fortunatamente, in suo soccorso arriverà Bulut, un giovane che lavora per Sanem che l'aiuterà e la porterà da Ceycey e Muzzafer che stanno cercando nuovi clienti per l'agenzia., trama 2: Bulut aiuta una dolorante ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

puntata- Le Ali del Sogno di martedì 2 e mercoledì 3 marzo 2021 su Canale 5 : In un momento di difficoltà, Deren si imbatte in Bulut, che lavora per Sanem. L'uomo la conduce ...Sebbene molto felice per la giovane, Aziz c rede che Yigit abbia un secondo fine e vuole vederci chiaro?: Aziz indaga su Yigit Aziz vuole che Can metta da parte l'orgoglio ...Cosa succederà negli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno in onda martedì 2 marzo su Canale 5? Qui sopra una piccola anticipazione. DayDreamer - Le ali del sogno, l'anticipa ...Martedì 2 marzo andrà in onda una nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. La trama della serie tv narra che Aziz Divit inizierà ad avere dei sospetti sull'editore Yi ...