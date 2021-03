Covid: Fontana a Figliuolo, ‘massima collaborazione per cambiare ritmo’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) – “Auguro buon lavoro al generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Massima collaborazione per cambiare ritmo e per partire il prima possibile con la campagna di vaccinazione di massa”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la nomina del generale Figliuolo a nuovo commissario straordinario al posto di Domenico Arcuri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) – “Auguro buon lavoro al generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza-19. Massimaperritmo e per partire il prima possibile con la campagna di vaccinazione di massa”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, dopo la nomina del generalea nuovo commissario straordinario al posto di Domenico Arcuri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

