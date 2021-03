Covid e scuola, impugnata al Tar la chiusura nelle Marche. Acquaroli: 'Incredibile, i sindaci chiedono altre restrizioni' (Di lunedì 1 marzo 2021) ANCONA - impugnata davanti al Tar l'ordinanza con cui il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha diposto il 100% di Dad per le scuole superiori delle Marche e per le seconde e terze medie ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 marzo 2021) ANCONA -davanti al Tar l'ordinanza con cui il Governatore delleFrancescoha diposto il 100% di Dad per le scuole superiori dellee per le seconde e terze medie ...

