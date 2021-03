Bologna | insulti fascisti e minacce di morte a persone trans durante un incontro online

GermandoGermano : gli insulti che gli ho riservato sono proporzionali all'ammirazione che avevo per lui. Chissà se a Bologna s'è mai… - Elisabetta_tav : @Alessan58605211 Beh io ci sono in zona arancione rafforzata da domenica.. abbiamo finito gli insulti qui a Bologna… - occhio_notizie : Bologna, insulti fascisti e minacce di morte a persone transgender durante un incontro online -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna insulti

Fanpage.it

...l'occasione per rifilare una stoccata ai bianconeri (le immagini del battibecco e deglicon ... ma d'altro canto non ha portato la Fiorentina o ila vincere lo scudetto, ma una squadra ...Dopo essersi laureata in lettere moderne a, aveva cominciato a insegnare in varie scuole ... agli, alle cattiverie della minoranza che mi dipingeva come un diavolo. La maleducazione all'...Insulti a volante di polizia impegnata in operazioni anche assembramento covid a Napoli. È accaduto nella zona di calata Trinità Maggiore a pochi passi da Piazza del Gesù in pieno centro storico.Dura lettera aperta di Fabio Rodda, che descrive l'odissea della pandemia: "Sono un ristoratore, un cittadino umiliato dallo Stato. Non dal virus, da voi" ...