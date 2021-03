Barçagate: arrestato l’ex presidente Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) arrestato oggi l’ex presidente del Barcellona Bartomeu: sarebbe coinvolto, insieme ad altri dirigenti del club catalano, nel cosiddetto Barçagate l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, insieme ad altri dirigenti, è stato arrestato questa mattina dai Mossos de Esquadra (il corpo di polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna, ndr) per il suo presunto coinvolgimento nel ‘Barçagate’.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 marzo 2021)oggidel Barcellona: sarebbe coinvolto, insieme ad altri dirigenti del club catalano, nel cosiddettodel Barcellona Josep Maria, insieme ad altri dirigenti, è statoquesta mattina dai Mossos de Esquadra (il corpo di polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna, ndr) per il suo presunto coinvolgimento nel ‘’.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Barçagate arrestato stato arrestato l'ex presidente del Barcellona Josep Bartomeu I fermi sono stati disposti in merito al cosiddetto "Barçagate", lo scandalo scoppiato un anno fa riguardo dei pagamenti che la società catalana avrebbe versato ad aziende incaricate di gettare fango ...

Barcellona, arrestato l'ex presidente Bartomeu (e 3 dirigenti) per lo scandalo 'Barçagate' Barcellona, arrestato l'ex presidente Bartomeu e 3 dirigenti L' ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu , dimessosi lo scorso 27 ottobre, è stato arrestato per lo scandalo "Barçagate" . L'ex numero è finito in manette per avere assunto la società esterna I3 Ventures per creare contenuti sul web e sui social che screditassero tutti coloro che ...

