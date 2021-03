A febbraio inflazione in crescita per il secondo mese consecutivo

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ale stime preliminari dell'Istat, i prezzi al consumo si confermano inper il, registrando un aumento prossimo a quello di giugno 2019 (quando fu +0,7%). L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio). Si attenuano, infatti, i contributi negativi dovuti ai prezzi dei beni energetici che vedono ridotta l'ampiezza della loro flessione su base annua. I prezzi dei beni tornano così a crescere dopo dodici mesi di variazioni tendenziali negative; la loro dinamica si somma a quella dei prezzi dei servizi che accelerano, seppur di poco, con unanuovamente ...

istat_it : Secondo le stime preliminari a febbraio l’inflazione accelera a +0,6% da +0,4% di gennaio #istat… - fainformazione : Istat, in leggerissima crescita l'inflazione a febbraio 2021 A febbraio 2021 , la stima del dato congiunturale… - fainfoeconomia : Istat, in leggerissima crescita l'inflazione a febbraio 2021 A febbraio 2021 , la stima del dato congiunturale… - CescoBreve : RT @istat_it: Secondo le stime preliminari a febbraio l’inflazione accelera a +0,6% da +0,4% di gennaio #istat - DiegoMozzo : RT @istat_it: Secondo le stime preliminari a febbraio l’inflazione accelera a +0,6% da +0,4% di gennaio #istat -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio inflazione

SardiniaPost

I prezzi pagati per le materie prime sono di conseguenza aumentati al tasso piu' veloce in quasi dieci anni, suggerendo un ulteriore aumento dell'dei prezzi al consumo nei prossimi mesi, o ...... la ripresa della crescita manifatturiera osservata aè stata generale con tutte le ... suggerendo un ulteriore aumento dell'dei prezzi al consumo nei prossimi mesi, o almeno finché ...Secondo le stime provvisorie dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio). Rallenta lieveme ...Secondo gli ultimi dati PMI®, dopo la robusta prestazione di gennaio, il settore manifatturiero italiano migliora ulteriormente, con un tasso di crescita in forte accelerazione.